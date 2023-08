Daniela Büchner & Sylvie Meis: Große Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

In den vergangenen Wochen hat Daniela Büchner sich optisch stark verändert. Das Reality-Show-Sternchen hat viel Gewicht verloren und präsentiert sich auf Instagram so selbstbewusst wie nie zuvor. Für ihre Abnahme und ihren Style bekommt Danni in letzter Zeit viele Komplimente. Und auch ihr brandneuer Look, der von einer Make-up-Artistin kreiert wurde, kommt richtig gut bei den Fans an. Die 45-Jährige wird sogar mit Promi-Kollegin Sylvie Meis verglichen!