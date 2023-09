Daniela Büchner: Radikal-Veränderung! So haben wir sie noch nie gesehen

An Danni Büchner scheiden sich die Geister: Die Ex-Dschungelcamperin hat vermutlich fast so viele Hater wie Fans. Doch die fünffache Mutter zieht ungerührt ihr Ding durch. Vor allem in Sachen Optik – nach dem Motto: In erster Linie muss ich mir selbst gefallen...

"Ich fühle mich endlich wohl in meinem Körper“, verrät Daniela im Gespräch mit "Closer". "Klar, habe ich Tage, an denen die Haare nicht sitzen oder ich mein Spiegelbild nicht leiden kann, aber wer kennt das nicht?" Ihr Fazit: "Im Großen und Ganzen bin ich ziemlich zufrieden."

Denn hinter Daniela liegen einige Selbstoptimierungsmaßnahmen: Sie sagte nicht nur den Kilos den Kampf an, sondern ließ sich auch mehrfach Botox und Hyaluron ins Gesicht spritzen. Sogar eine Brust-OP soll sie gerade hinter sich haben. Aufmerksame Follower wollen auf Danielas aktuellen Instagram-Bilder nämlich einen typischen Büstenhalter erkannt haben, den man nach einem solchen Eingriff tragen muss. Dazu möchte sich die Mallorca-Auswanderin allerdings (noch) nicht äußern. "Das Gerede der Leute interessiert mich nicht", stellt sie klar. Okay! Ihre Einstellung hat sich zumindest nicht geändert...