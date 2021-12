Daniela Katzenberger: Drama um Tochter Sophia! Die Fans sind außer sich

Fiese Kritik an Daniela und Lucas

"Man sieht sofort, dass sich die Kleine nicht richtig wohlfühlt", kommentierte ein Zuschauer auf Facebook die Show. "Das arme Kind wird wieder vorgeführt. Die Kleine tut mir so leid", schreibt eine andere. Heftige Worte – und der Auslöser? Beim "Fest der 100.000 Lichter" im ZDF war die 6-Jährige mit ihren Eltern in der Show von Florian Silbereisen aufgetreten und hatte etwas schüchtern "Jingle Bells" mitgeträllert. Lucas platzte danach fast vor Stolz: "Sie weiß schon jetzt, dass sie Sängerin werden will. Ich sehe ja, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlt. Sophia hat einfach Musik im Blut", sprudelt es aus dem Sänger heraus. Seine eigene Karriere sei schließlich ähnlich gestartet: "Das war in der ,ZDF-Hitparade‘ bei Dieter Thomas Heck. Ich war damals neun. Ein tolles Erlebnis. Jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin sicher, Costa schaut uns von oben zu und ist genauso stolz wie ich auf seine Enkelin …"