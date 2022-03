Daniela Katzenberger: Ehe-Dilemma! Warum tut sie Lucas das nur an?

Daniela drängt sich in den Vordergrund

Seitdem der Sänger und die Kultblondine ein Paar sind, werden sie von Kameras begleitet. Dabei liegt der Fokus ganz eindeutig auf Daniela – Lucas kommt, obwohl er jahrzehntelange Erfahrung im Showbusiness hat, eher eine bessere Statistenrolle zu. Schon die Titel der diversen Doku-Soaps rund um den Katzenclan lassen keinen Zweifel daran, wer hier die erste Geige spielt, denn alle Sendungen laufen unter dem Label "Daniela Katzenberger". Lucas taucht, wenn überhaupt, lediglich als Ergänzung auf. Erst hieß das Ganze "Daniela Katzenberger – mit Lucas im Babyglück", dann "Daniela Katzenberger – mit Lucas im Hochzeitsfieber" und jetzt "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Nicht gerade förderlich fürs Ego, aber Lucas lernte im Laufe der Zeit, sich zu arrangieren und unterzuordnen.

Aber: In diesem Jahr wollte er sich endlich freischwimmen von Daniela, in TV-Shows zeigen, wie er wirklich tickt und was er so draufhat – ohne Ehefrau. Nur, wie soll man es sagen: Es läuft einfach nicht, er stolpert von einem Fettnäpfchen ins nächste. Seine Dschungelcamp-Träume platzten wegen eines positiven Corona-Tests noch vor dem Einzug, die Enttäuschung nagt bis heute an ihm: "Der Stachel sitzt schon tief, wenn ich ehrlich bin", gibt er geknickt zu. Vor allem wohl auch deshalb, weil er durchaus noch nachträglich hätte teilnehmen dürfen, RTL gab nach der Freitestung grünes Licht. Daniela hingegen nicht: "Ich bin ein Freund von entweder ganz oder gar nicht", stellte sie rigoros klar – und machte kein Geheimnis daraus, dass ihr persönlich "gar nicht" von vornherein lieber gewesen wäre.

Fiese Klatsche für Lucas

Und nun folgt der nächste Dämpfer für Lucas’ Solo-Ambitionen: Der hatte nämlich für 2022 noch ein zweites heißes Eisen im Feuer: sein Schauspiel-Debüt in der Serie "Der König von Palma". Lucas schlüpft in die Rolle seines Vaters Costa Cordalis († 75), ein echtes Herzensprojekt: "Es war mir eine riesengroße Ehre, dass ich ihn spielen darf", schwärmte er vor Drehbeginn. Da sollte es eigentlich selbstverständlich für Dani sein, ihren Schatz nach Kräften zu unterstützen und ihre zwei Millionen Instagram-Follower zum Einschalten zu animieren! Aber: Sie blieb auffällig stumm, mochte sich offenbar nicht mal ein paar emotionale Erinnerungen an ihren geliebten Schwiegervater abringen. Da kommt der Verdacht auf: Schämt sie sich etwa für ihren Mann? Klar, wegen Dreharbeiten für die aktuelle "Daniela Katzenberger"-Staffel ist sie momentan seltener als sonst im Netz aktiv, aber für ihre lukrativen Werbe-Deals mit Klamotten- und Beautyfirmen reicht ihre Energie immer noch. Für Lucas’ Projekte scheint sie hingegen nichts übrigzuhaben …

