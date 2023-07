Daniela Katzenberger: "Ich bin stolz auf meine Silikon-Muddi!"

"Mama hatte sich die Brüste 2021 verkleinern lassen, weil sie so hängende Milchtüten hatte. Da haben drei Kinder dran genuckelt. Ich finde es gut, dass Mama sich jetzt endlich um sich kümmert", erklärt Dani gegenüber "Freizeitwoche". Nach 85 C habe sie jetzt 85 E im Körbchen, so Iris nach der OP. Auch Daniela und ihre Schwester Jenny Frankhauser haben sich bereits vor Jahren beim Beauty-Doc ihr Dekolleté aufhübschen lassen. Jetzt war Mama an der Reihe.

Die Katze scherzt: "Mama ist jetzt Mitglied im Katzenberger Silikonclub. Es hätte mich auch gewundert, wenn sie nicht eingetreten wäre! Für mich ist es das geilste Kompliment, wenn die Leute denken, dass Mama meine Schwester und nicht meine Mutter ist!"