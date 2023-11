Daniela Katzenberger: "Kein Entertainer!" Sie schießt öffentlich gegen Peter

Damit Iris in dieser schwierigen Situation die Nerven behält, wurde sie vor dem Einzug von ihrer Tochter gecoacht. "Ich habe sie vorher etwas gebrieft, aber ihr wisst ja alle, wie meine Mutter ist, die ist sehr emotional. Positiv wie auch negativ. Ich weiß nicht, was sie da drinnen macht und wie sie reagiert." Bisher schlägt sich Iris aber überraschend gut. "'Big Brother' ist Fluch und Segen gleichzeitig, je nachdem, wie man es anstellt. Man kann sich selber richtig in die Pfanne hauen oder man kann vieles auch zurechtrücken, mal den Leuten eine andere Seite zeigen und das wünsche ich mir für sie."