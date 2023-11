Jenny Frankhauser: Jetzt schießt sie gegen Yvonne Woelke! "Lass meine Mutter endlich in Ruhe"

Jenny Frankhauser platzt endgültig der Kragen! Der öffentliche Streit zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein hört einfach nicht auf. Nachdem Iris' Ex Peter Klein im Januar angeblich mit Yvonne fremdgegangen sein soll und sich Iris daraufhin von ihm trennte, verlieren beide Frauen kein gutes Haar aneinander. Als wäre das nicht genug, passiert jetzt auch noch etwas, womit wohl keiner gerechnet hätte: Peter zieht als Kandidat in das diesjährige "Promi Big Brother"-Haus. Doch was er nicht ahnt: Iris wird ihm folgen! Der sitzt nämlich seit vergangener Woche in einem Hotel in Quarantäne und hat Handyverbot. Ebenso wie Iris, die zur Abwechslung mal nicht online gegen ihre Erzfeindin schießen kann.