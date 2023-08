Daniela Katzenberger: Müde und abgekämpft! Sie kann nicht mehr

Klar ist: Hinter den Kulissen gab es in Danielas Leben in den letzten Monaten einige Themen, die auf ihrer Seele lasteten. Da ist zum einen ihre Mutter Iris Klein, die sich erst von Danielas Stiefpapa Peter getrennt hat und nun andauernd für Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben sorgt. Das lässt auch Daniela nicht kalt.

Dann ist da noch immer der unerfüllte Wunsch nach einem zweiten Kind, der Daniela und Ehemann Lucas Cordalis anscheinend weiterhin beschäftigt. Daniela fühlt sich, "als wäre es mein Versagen …"

Dazu hat Daniela wahnsinnig viel Arbeit. Sie hat ihre eigene TV-Doku, will nun Fuß im Schlagergeschäft fassen. Das ist alles sehr aufregend, aber auch sehr kräftezehrend.

So viel Kummer, so viele Projekte – vielleicht ging all das auf ihr Herz. Denn sie verriet selbst einmal, dass sie an Herzproblemen leidet, besonders an stressigen Tagen. "Ich muss mir dann selbst gut zureden: 'Daniela, dein Herz bleibt nicht stehen, du stirbst jetzt nicht'", bekannte sie. Sie muss auf sich aufpassen – das fordern auch ihre Fans.