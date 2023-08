Daniela Katzenberger: Zusammenbruch auf Malle!

Fans fragen sich: Was ist los mit der stets gut gelaunten Kult-Blondine? Wird ihr alles zu viel? Das wäre kein Wunder. Schließlich wurde sie zuletzt vor einige Herausforderungen gestellt. Ihre RTL Zwei-Sendung "Familienglück auf Mallorca"? Eine Enttäuschung! Nicht mal eine Million Zuschauer wollten Dani und den Katzenberger-Clan sehen. Und das, wo sie doch so viel Herzblut in ihr "Baby" gesteckt hat. Apropos Baby: Auch in Sachen Familienplanung scheinen sich die TV-Ikone und Ehemann Lucas Cordalis nicht einig zu sein. Er will unbedingt einen Stammhalter, sie sprach zuletzt von Adoption. Auch, so wird gemunkelt, weil sie ihre Figur nicht durch eine weitere Schwangerschaft ruinieren will. Hinzu kommen öffentliche Anfeindungen gegen Katzenmama Iris Klein, deren neuer Partner – der mysteriöse "Mister T." – ein bekannter Frauenheld auf Mallorca sein soll.

Und ja, all die kleinen und großen Wehwehchen werden über Social Media ausgetragen. "Wenn Scheiße passiert, kriegt es jeder mit", klagte Daniela zuletzt. Ein Leben im Rampenlicht – eine Zerreißprobe für jedes noch so starke Nervenkostüm. Zieht Dani deshalb die Notbremse?