Daniela Katzenberger: Pleite-Drama! "Wir haben keine Kohle"

Daniela nennt als Grund dafür, warum sie heute nicht gerade zu Minimalismus neigt und gerne sehr viel besitzt, dass sie "mit einem Gefühl von Mangel groß geworden" sei und deshalb jetzt "viel brauche".

"Ich will da jetzt auch gar kein Drama draus machen, aber das ist ja so, dass ich deswegen auch immer mir die Bude so voll lade, mich so voll lade, weil ich immer das Gefühl habe, es ist nicht genug, es ist zu wenig oder ich habe wieder nichts", gibt die Katze zu.

Anders hingegen war es bei ihrem Mann Lucas: "Das ist halt so ein Minimalist, weil der immer im Überfluss groß geworden ist. Die hatten immer Kohle, Riesen Haus, Haushälter, Babysitter, immer das geilste Essen, die geilsten Urlaube, die geilsten Klamotten, die geilsten Schulausbildungen – alles geil", weiß Dani. Sie allerdings bekommt einen Satz aus ihrer Kindheit wohl nicht mehr aus dem Kopf: "'Wir haben keine Kohle.' Das ist der Leitsatz, der hat mich mein ganzes Leben begleitet", gibt die Blondine offen zu.