Daniela Katzenberger: Ihr ganzes Glück hängt am seidenen Faden! "Ich weiß, dass die Leute das sehen wollen."

Dani bemühte sich im Vorfeld sogar noch um Schadensbegrenzung, allerdings ohne große Hoffnung: "Ich habe sie vorher etwas gebrieft, aber ihr wisst ja alle, wie meine Mutter ist, die ist sehr emotional (…) Ich weiß nicht, was sie da drinnen macht und wie sie reagiert. Sie sieht den Peter dort jetzt nach Monaten wieder, es gab vorher keine Aussprache." Das Ergebnis dieser gezielt geplanten Konfrontation kann man jetzt täglich auf Sat.1 verfolgen. "Ich weiß, dass die Leute das sehen wollen", so Dani resigniert, "aber ich hoffe, dass sie eine bisschen längere Zündschnur hat als sonst. Ich hoffe, sie hat sich einfach irgendwie im Griff, dass sie nicht mit Messern schmeißt oder mit Eiern. Am Ende des Tages hoffe ich, dass beide lebend den Container verlassen."

Dass die Situation der Katze dermaßen zu schaffen macht, hat mehrere Gründe. Zum einen dürfte die öffentliche Wiederaufnahme des Rosenkriegs erneut für Spannungen in ihrer eigenen Ehe sorgen, schließlich hat Lucas, der sich eigentlich super mit Peter versteht, aber nicht mehr mit ihm rumkumpeln darf, die Nase gestrichen voll vom Familienkrieg – und gewiss keine Lust auf die schlechte Laune, die das Container-Desaster seiner Daniela macht. Noch bitterer für die Katze ist aber, dass der mütterliche Rachefeldzug ihre aktuellen Ambitionen torpediert, endlich wegzukommen vom Image der ewigen Trash-Blondine. In den vergangenen Monaten arbeitete Daniela nicht nur hart an ihrem Aussehen, sondern auch an ihrer Karriere. Sie wechselte sogar nach Jahren das Management und dockte bei einer der renommiertesten deutschen Promi-Agenturen an, die unter anderem mit Superstars wie Pamela Anderson, Elisabeth Hurley und Diane Kruger zusammenarbeitet. Peinliche Container-Aktionen ihrer Mama sind da kontraproduktiv. Denn diesen PR-Scherbenhaufen muss Daniela dann wohl wieder mal alleine zusammenkehren.