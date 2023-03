Daniela Katzenberger verrät: Mama Iris lernte ihren Neuen auf Tinder kennen!

In ihrer Instagram-Story plaudert die Katze nun aus dem Nähkästchen: "Die hat jetzt auch jemanden kennengelernt und der sieht sogar richtig geil aus. Also auf Fotos, da sehen die ja immer alle geil aus. Bei Tinder sehen die alle aus wie Brad Pitt und am Ende des Tages kommt so ein Bratpfannen-Paul um die Ecke, deswegen bin ich so gespannt." Weiter erklärt sie, wie nervös sie wegen des Dates ihrer Mutter sei: "Die ist verheiratet, seit ich 15 bin. Überlegt mal, da war ich ja noch ein Kind."

Iris und ihr Date sollen am Freitag wohl ganz unspektakulär einen Kaffee trinken gehen. Doch Dani ist sich sicher, dass ihre Mama das nach den schlimmen letzten Wochen schon meistern wird: "Sie kann jetzt wieder bei null anfangen, wisst ihr, was ich meine. Sie ist eine schöne Frau, sie ist selbstständig, die ist stark und wie gesagt, so blöd wie das alles war, sie guckt nach vorn."

