Daniela Katzenberger: "Wie Dreck behandelt!" Ihre Familie ist zerbrochen

Tobias und seine Frau sind empört

Zur Erinnerung: Tobias ist als einziger der Familie nicht im Show-Business – obwohl er sich das schon lange sehnlichst wünscht. Doch Iris und Dani hielten von Anfang an nichts von solchen Ambitionen. "Mein Bruder Tobias ist behindert", erklärte Dani zu Beginn ihrer Karriere unverblümt. "Der hatte bei der Geburt Sauerstoffmangel. Dabei ist das Sprachzentrum kaputtgegangen." Seitdem würde er stottern, daher wäre das Rampenlicht fatal für ihn. Es sei also nur zu seinem Besten, wenn man ihn nicht öffentlich in Erscheinung treten ließe... Das sehen Tobias und seine Frau Silke nachvollziehbarer Weise ganz anders. Sie halten das Fürsorge-Argument für vorgeschoben. "Iris hat ihn versteckt und nur immer vor die Kamera gezerrt, wenn sie ihn gebraucht hat", schimpfte Silke vor einiger Zeit gegenüber "Closer".

Das Verhältnis wird immer schlechter

Dass das Verhältnis sich noch mehr verschlechtert hat, seit Tobias mit Silke zusammen ist, liegt wohl vor allem an der zerrütteten Beziehung zwischen Ehefrau und Schwiegermutter. Böse wechselseitige Vorwürfe, sogar Drohungen waren während der Verlobungszeit an der Tagesordnung, schließlich traten Tobias und Silke 2021 ohne die prominente Verwandtschaft vor den Traualtar. Iris versuchte sogar, die beiden mit juristischen Mitteln zum Schweigen zu bringen.

Das liegt jetzt zwar schon eine Weile zurück, doch noch immer ist kein Gras über den Zwist gewachsen, im Gegenteil: Seit dem Affront zum Jahreswechsel (Iris bestreitet übrigens vehement, ihren Sohn nicht eingeladen zu haben), hat die Stimmung zwischen Mutter und Sohn einen neuen Tiefpunkt erreicht. Im Netz fallen die beiden regelrecht übereinander her, eine Versöhnung scheint in weite Ferne gerückt. Aber wer weiß, im Katzen-Klan kann vieles passieren. Schließlich mochte lange auch keiner so recht glauben, dass Dani und Jenny einander noch mal die Hand reichen. Im Fall der zerstrittenen Schwestern vermittelte Mama Iris. Bei Tobias könnte Daniela den Part des Friedensengels übernehmen. Immerhin hat sie sich in der Vergangenheit öfter auf die Seite ihres Bruders geschlagen. Und der gibt offen zu, dass er gerne wieder mehr mit ihr zu tun hätte: "Ich vermisse meine Schwester Daniela schon sehr." Da könnte es helfen, wenn sich alle Beteiligten mal zusammensetzen und aussprechen würden. Und zwar ganz ohne Öffentlichkeit. Verrückte Idee bei diesem Klan, klar, aber vielleicht ja doch ein guter Vorsatz für 2023 …

