"Das Sommerhaus der Stars": Drama am Set - "Walentina ist bei Dreharbeiten fast gestorben!"

Am Dienstag wurde die dritte Folge vom "Sommerhaus der Stars" ausgestrahlt. Und wieder sorgten Can und Walentina für Furore. Grund genug für die beiden, ein Statement abzugeben. Und das hat es in sich! Der 26-Jährige erklärt bei Instagram: "Einfach nur krank, wie die Produktion so viele essenzielle Sachen ausgelassen hat, um uns ins schlechte Licht zu rücken. Ich habe alle gefragt, ob sie etwas vom Hühnchen haben wollen! Bin extra raus gegangen. Die Essensliste wurde uns als Einzigen beim ersten Mal nicht gezeigt. Meine Argumentation, dass wir die zweite Liste daher alleine ausgefüllt haben, haben sie bewusst weggeschnitten, um mich als freches Kind dastehen zu lassen."

Und das ist noch nicht alles! Walentina soll sogar in Gefahr gewesen sein. "Einfach nur krank, diese Branche. Aber ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Diese Story darum, wie Walentina bei den Dreharbeiten fast gestorben ist, werden wir nach diesem Schnitt aber definitiv droppen", so Can wütend. Doch was ist passiert? Walentina und Can mussten für ein Spiel in 20 Meter Höhe an Karabinerhaken befestigt werden. "Als wir aufgestiegen sind, Walentina war zu diesem Zeitpunkt schon recht weit oben, ist mir aufgefallen, dass ein Karabiner nicht korrekt eingehakt war. Er hing nur ein bisschen drin. Wäre sie weiter nach oben gelaufen und dann heruntergefallen... dann wäre der Karabinerhaken zu 1000 Prozent herausgerutscht. Und sie wäre einfach in die Tiefe gefallen", so Can mit ernster Miene. Die beiden standen vollkommen unter Schock und wollten sogar die Show verlassen. Doch der Sender habe sie überredet zu bleiben.

Mittlerweile hat sich auch RTL zu der Situation geäußert: "Wie bei allen Produktionen üblich, so gibt es auch beim Sommerhaus vorab ausführliche Sicherheitseinweisungen und Double Checks durch erfahrene Stunt-Koordinatoren. Die Sicherheit aller Paare bei Spiel- und Actionaufgaben ist zu jeder Zeit gewährleistet und hat immer die höchste Priorität. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr." Dieses Statement dürfte dem Promipaar nicht gefallen. Man darf also gespannt sein, wann und wie sie darauf reagieren...