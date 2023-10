Walentina Doronina & Can Kaplan: Hähnchen-Gate! Diese krasse Szene sah man nicht im TV

Walentina und Can wollen die Vorwürfe so nicht stehen lassen. Kurz vor dem Hähnchen-Gate hätten die anderen eine Wassermelone gegessen und ihnen nichts davon abgegeben. "Dann habe ich ein ganzes Hähnchen mariniert und den Backofen geschoben. Gehört sich so!", schreibt die TV-Blondine auf Instagram. "Kurz für die Vollidioten in der Villa: Für euer Hühnerfrikassee hättet ihr doch die sechs Putenbrüste, die im Kühlschrank waren, nutzen können? Aber schön wieder auf uns für Sendezeit! Schön so darstellen, als ob wir kein Essen mehr im Kühlschrank hätten." Als die anderen dann noch meinten, dass alle teilen müssen, konnte Walentina nur lachen. "So eine Doppelmoral. Unfassbar!" Schließlich hätte sie Bescheid gesagt, dass sich alle am Hähnchen bedienen dürfen.