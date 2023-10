Michael Wendler & Walentina Doronina: Damit hat keiner gerechnet!

"Die Sicherheit aller Paare bei Spiel- und Actionaufgaben ist zu jeder Zeit gewährleistet und hat immer die höchste Priorität. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr", erklärt RTL in einem Statement. Doch davon will Walentina nichts wissen! "Echt, liebes RTL Team? Und wieso war mein Karabinerhaken nicht zu und das Seil dazwischen als ich die Treppe hochgegangen bin?", poltert sie.

Und als wäre die Situation noch nicht heikel genug, schaltet sich nun auch noch ein Fan der Sendung ein. In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Blondine den Screenshot einer privaten Nachricht, die sie erhalten hat. "Ganz ehrlich, Michael Wendler ist es auch passiert", schreibt der User in Bezug auf das Spiel, bei dem die Stars an Seilen hängen. "RTL hatte das Gewicht des Sängers falsch berechnet, er schlug fast auf. Musste sogar zweimal operiert werden."

Wir erinnern uns zurück: Während der Show "Ich bin ein Star - lasst mich wieder rein" verletzte sich Michael während des Spiels so heftig, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Augenzeugen berichteten damals, dass sein Seil zu lang war und zu schnell herabgelassen wurde. In letzter Sekunde konnte der Sänger sich mit den Händen am Boden auffangen, doch dabei geschah das Unglück und er brach sich die rechte Hand. In einer fünfstündigen Not-Operation nahmen die Ärzte sich dem komplizierten Bruch an. Anschließend bekam der "Sie liebt den DJ"-Interpret einen Gips angelegt.

Es sieht so aus, als hätten Walentina und der Wendler ein Thema gefunden, über das sie sich austauschen können...