Das Sommerhaus der Stars: Gewalt-Skandal vor TV-Ausstrahlung!

Can Kaplan teilte kürzlich ein Foto in seiner Instagram-Story, das ein ärztliches Attest zeigt und erhebt damit schwere Vorwürfe an seine "Sommerhaus der Stars"-Mitstreiter: Scheinbar musste der Verlobte von Walentina am 28. Mai notärztlich versorgt werden - genau in dieser Zeit fanden vermutlich die Dreharbeiten für das Sommerhaus statt. Auf dem Attest steht als Befund: "Prellung, linke Wange, nach Schlag bei Auseinandersetzung."

Hat Can sich seine Verletzungen also bei einem Streit zugezogen? Bereits im Juli wurde bekannt, dass zwei Paare die Sendung vorzeitig verlassen mussten: "Während der Aufzeichnung des 'Sommerhaus der Stars' kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten", hieß es vonseiten des Senders. Vermutet wurde bereits, dass es sich um Walentina und Can und Nachrücker Gigi Birofio und seine Freundin Dana Feist handelt.