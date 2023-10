"Das Sommerhaus der Stars": Jetzt äußert sich Dana Feist zum Gewalt-Drama

"Das Sommerhaus der Stars" ging es in diesem Jahr drunter und drüber: Nachdem Walentina Doronina, ihr Freund Can Kaplan, Gigi Birofio und seine Freundin Dana Feist in einen Gewalt-Skandal verwickelt waren, wurden die beiden Pärchen kurzerhand von der Produktion aus dem Sommerhaus geschmissen. Jetzt meldet sich Dana zu den Vorwürfen.