Das Sommerhaus der Stars: Neuer Mobbing-Skandal sorgt für Wirbel

Beschimpft die Influencerin nicht gerade ihren Liebsten, pöbelt sie gegen ihre Mitbewohner. Besonders abgesehen hat sie es dabei auf "Temptation Island"-Charmeur Aleks Petrovic. Der hatte sie nämlich im vergangenen Jahr von seiner Party ausgeladen, was Walentina ihm bis heute übel nimmt. "So etwas ist nicht zu verzeihen", schimpfte sie.

Aber auch Promi-Ex Justine Dippl scheint Walentina ein Dorn im Auge zu sein, sie kommt direkt mit einer Drohung um die Ecke: "Will die Stress mit mir? Kann sie haben!" In einer Tour wirft die Essenerin mit Trash-Talk der heftigsten Sorte um sich und kommt sich dabei auch noch besonders toll vor. "Ich verstell mich nicht, deswegen bin ich authentisch und werd’ gefeiert", ist sie überzeugt. Von ihren VIP-Kollegen allerdings nicht! Bei denen ist Walentina längst unten durch: "Sie ist eine falsche Schlange", lautet das Urteil von Maurice Dziwak. Und offenbar spricht der 25-Jährige damit aus, was alle anderen denken. Selbst die Zuschauer reagieren schockiert auf Krawall-Walentina.

Im Netz wird sogar gefordert, dass RTL die 23-Jährige aus der Sendung wirft! "Es ist maximal unverantwortlich von euch, Szenen von Walentina überhaupt auszustrahlen. Das ist Gewalt und Mobbing oberster Stufe", heißt es unter anderem in den vielen empörten Kommentaren. Oder auch: "Dieses Mädchen hat anscheinend schwere Probleme. RTL sollte Walentina rausschmeißen, andere Jugendliche nehmen sich ein Beispiel an ihr!" An Walentina selbst prallt die Kritik natürlich ab. Shitstorms kalkuliert der abgebrühte Reality-Profi einfach knallhart mit ein: "Ich sehe das so: Durch die Leute steigt mein Business, dadurch steigt die Gage. Neid musst du dir erarbeiten…". Ob Walentina es mit ihrer Krawall-Show tatsächlich weit bringt? Konkurrentin Ricarda Raatz ist sich sicher: "Die war in 15 Reality-Shows, die weiß, wie der Hase läuft. Die macht das extra…".