Davina Geiss: Überraschende Enthüllung – Darunter leidet sie gerade sehr

Obwohl Davina mittlerweile entspannter mit solchen Vorfällen umgeht, betont sie, dass nicht jede Frau so leicht darüber hinwegkommt. "Teilweise werden Frauen durch so was richtig depressiv und traumatisiert", warnt die 21-Jährige. Schließlich handelt es sich hierbei um eine Form von sexueller Belästigung. Seit 2021 ist das ungefragte Verschicken von Nacktbildern strafbar und kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werden. Doch für Carmen ist das noch nicht genug. Sie fordert, dass auch große Plattformen wie Meta härter gegen diese Täter vorgehen. Sie weist zudem darauf hin, dass es viele Plattformen gibt, auf denen freiwillig Nacktbilder geteilt werden können – ganz ohne Belästigung.