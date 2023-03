"Der Bachelor": Rassismus-Eklat! Diese Kandidatin ging zu weit...

Auch in diesem Jahr buhlen wieder 23 Frauen um das Herz des TV-Bachelors. Diese Rolle übernimmt in der aktuellen Staffel der Stuttgarter David Jackson und versuchte in der zweiten Folge den Rosenanwärterinnen weiter auf den Zahn zu fühlen. Im Gespräch mit den Kandidatinnen kam es nun jedoch zu einer peinlichen Situation - die 29-Jährige Saskia machte einen unangebrachten Kommentar zu der Hautfarbe von Bachelor David.