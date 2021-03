Der Bergdoktor: Unfall-Drama bei der Hochzeit von Martin & Anne

Doch der Bergdoktor wäre nicht er selbst, wenn er nicht für jedes Problem eine Lösung finden würde. Mit einer romantischen Geste gewann Martin Gruber noch in Folge 5 seine Anne zurück. Nachdem er erst in einer Nacht- und Nebelaktion das Obergeschoss des Gruberhofs renovierte, stürzte er sich still und heimlich in die Hochzeitsvorbereitungen. Gleich am nächsten Tag soll die Traumhochzeit mit seiner Traumfrau Anne stattfinden. Natürlich stehen ihm seine Mutter Elisabeth und seine Tochter Lilli mit helfenden Händen zur Seite und organisieren vom Streichquartett bis hin zum Menü alles, was das Herz einer Braut erfüllt. Als Martin seine Anne im Stall bittet ihn zu heiraten, sagt sie tief gerührt „Ja“. Und dann ist es endlich soweit, der große Tag auf den nicht nur der Bergdoktor Martin Gruber, sondern auch seine Fans so lange gewartet haben. Umgeben von der ganzen Familie auf dem Gruberhof kommt die bildschöne Braut Anne in einem weißen Hochzeitskleid mit Blumenkranz im Haar aus dem Haus.