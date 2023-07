"Der Bergdoktor": Unerwarteter Hochzeits-Hammer!

Aber halt, da hört es nicht auf! Die Party geht weiter, denn einige Wochen später soll eine größere Feier in Berlin steigen. Dieses Mal dürfen auch Freunde eingeladen werden, und die Trauungszeremonie wird auf einem schicken Schiff abgehalten. Das nenn' ich mal eine Hochzeit mit Stil!

Wie kam es überhaupt zu diesem romantischen Kniefall? Nun, an Heiligabend haute Annikas Liebster, Robert Wagner, sie mit einem Heiratsantrag um. Und der Mann hat was drauf, muss man sagen! Er schwärmte von ihrer gemeinsamen Liebe, überreichte ihr den funkelnden Ring und stellte die alles entscheidende Frage: "Willst du meine Frau werden?" Na klar hat sie da "Ja" gesagt! Wer könnte bei so einer romantischen Aktion auch Nein sagen?

Und das ist nicht alles, was das Glückspaar zu bieten hat. Jeder von ihnen hat bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung. Da wird die Hochzeit also nicht nur ihre Liebe besiegeln, sondern auch eine wunderbare Patchwork-Familie schaffen. Einfach zauberhaft!

Also, wir drücken Annika Ernst und ihrem Robert die Daumen für eine unvergessliche Hochzeit voller Lachen, Liebe und natürlich einer ordentlichen Portion Glitzer!