Désirée Nick: Nackt-Offensive! Jetzt lässt sie alle Hüllen fallen

Stolz präsentiert die Blondine ihren pinken Cashmere Cardigan von Designer Alexander McQueen. An sich kein sehr extravagantes Teil aber huch, hat sie da nicht etwas vergessen? Ihre Hose zum Beispiel? Die ehemalige "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin zeigt sich neben dem Cardigan nämlich nur in einem hautfarbenen Slip bekleidet, der gerade einmal so das Wichtigste verdeckt. Ebenfalls auffällig? Désirée Nick verzichtet zudem auf ihr sonst sehr markantes Make-Up! Komplett ungeschminkt lichtet sie sich im Spiegel ab und präsentiert sich so natürlich wie selten. Respekt Frau Nick, das muss man sich auch erstmal trauen. Aber, dass Désirée Nick sowieso nicht für ihre Schüchternheit bekannt ist, ist ja kein Geheimnis.

Wer jedoch momentan eher schüchtern ist, ist Helene Fischer. Kein Wunder nach dem Medienrummel, der in den letzten Wochen über die schwangere Sängerin hereinbrach. Wieso sie sich nun zurückzieht, erfährst du im Video: