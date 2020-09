Diana Herold & Michael: Prügel-Eklat im “Sommerhaus der Stars“

Mit Diana Herold zieht 2020 ein waschechter Comedy-Star in „Das Sommerhaus der Stars“. An der Seite von Kult-Regisseur Michael „Bully“ Herbig feierte die Kult-Blondine früher große Kino-Erfolge wie "Der Schuh des Manitu", doch dann verschwand sie von der Bildfläche. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael wagt Diana Herold 2020 ihr Promi-Comeback im Horrorhaus in Bocholt. Doch das geht gewaltig in die Hose!

Hier könnt ihr alle Folgen der aktuellen Staffel "Das Sommerhaus der Stars" bei TVNOW streamen.*