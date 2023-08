"Die Bachelorette": Bittere News! Fliegt die Show jetzt aus dem Programm?

Die aktuelle Staffel hat so schlechte Quoten wie noch nie. Nach dem Tiefpunkt in der letzten Woche, konnte sich die RTL-Show noch immer nicht steigern: "Quotenmeter" berichtet, dass lediglich 0,97 Millionen Menschen diese Woche eingeschaltet haben, was einen Marktanteil von lediglich 4,3 Prozent bedeutet. "Der Bachelor", der am Anfang des Jahres über die TV-Bildschirme flimmerte, konnte - trotz ebenfalls mieser Quoten - immerhin über eine Million Zuschauer vor den Fernseher locken.

Woran das liegt? Das kann man wohl nur spekulieren. Pläne, die Sendung aus dem TV zu nehmen, gibt es trotz Quoten-Flop aktuell immerhin noch keine.