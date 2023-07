Die Bachelorette: Riesen-Zoff schon vor Beginn der neuen Staffel!

Das berichtet Anna Hofbauer kürzlich in ihrer Instagram-Story, nachdem sie sich für einige Zeit zurückzog. "Der Grund, warum ich mich nicht gemeldet habe in letzter Zeit, war der, dass ich eine Person bin, die, wenn es ihr nicht gut geht, sich zurückzieht", erklärte die 35-Jährige vor ein paar Tagen und erzählt weiter, dass ihr Ex-Management daran Schuld sei: "Da wurde mir dann so durch die Blume gesagt, dass ich mich doch auch von meinem Mann trennen könnte, weil ich würde es auch mit dem Einkommen als Influencerin als alleinerziehende Mutter schaffen", berichtet Anna.

An diesem Punkt war für Anna klar, dass sie sich von ihrem Management trennen muss, woraufhin dieses Anwälte einschaltete. "Derzeit klären das unsere Anwälte, darum werde ich zu gegebener Zeit mehr dazu sagen. Gerade bin ich einfach nur glücklich, dass ich endlich den Mut hatte, zu sagen, was passiert ist. Seitdem fühle ich mich endlich wieder wie ich selbst.", sagt Anna gegenüber RTL.

Das Management wollte sich bislang nicht zu den Anschuldigungen äußern.