Dschungelcamp 2025: Werden Sam Dylan und Alessia Herren das neue Dschungel-Traumpaar?

Zwölf Stars stehen in den Startlöchern, um in wenigen Tagen ins Dschungelcamp einzuziehen. Ab dem 24. Januar heißt es dann wieder täglich: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Doch was wird die Zuschauer dieses Jahr erwarten? Auf jeden Fall ein Camp mit vielen verschiedenen Charakteren, die definitiv für Wirbel sorgen werden. Aber wie sieht es in Sachen Liebe aus? Könnte im Camp bald wieder etwas anderes knistern als das Lagerfeuer?

Vergangenes Jahr waren es Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32), die die gemeinsame Zeit etwas mehr genossen als der Rest der Dschungelcamp-Kandidaten. Sie flirteten, was das Zeug hielt – zum Leidwesen von Mikes Ex Kim Virginia Hartung (29). Könnte sich auch 2025 wieder ein Pärchen herauskristallisieren?