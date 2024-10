Die Geissens: "Es ist zu teuer!" Hat Tochter Davina Geldsorgen?

Die große Party fand nicht in Monaco, sondern in St. Tropez statt. Dort feierten die Schwestern mit ihren Freunden in einem exklusiven Club. Um Shania besonders in den Mittelpunkt zu rücken, hatte Davina eine spezielle Überraschung geplant: Shania sollte auf einem Thron durch den Club getragen werden. Doch als Davina den Preis für diese Aktion erfuhr, wurde ihr ganz mulmig zumute – stolze 7.000 € wären dafür fällig gewesen! Sie wäre allerdings nicht die Tochter ihres Vaters, wenn sie nicht wüsste, wie sie dessen Verhandlungstricks anzuwenden hat.