"Die Geissens": Hinter den Kulissen! So läuft der Show-Dreh wirklich ab

Besonders das Filmen an exklusiven Orten erfordert viel Planung. "Gerade hier in Dubai ist es wahnsinnig schwierig", gibt Carmen zu. In der Vergangenheit habe es immer wieder Probleme mit Genehmigungen gegeben, auch weil die Familie international als "die deutschen Kardashians" bekannt ist. Viele fürchten, dass – ähnlich wie in den USA – ein riesiges Team anreist und den Drehort komplett blockiert. Bei den Geissens ist jedoch das Gegenteil der Fall. Was viele ebenso wenig wissen: Carmen ist nicht nur Reality-Star, sondern auch Geschäftsführerin von "Geiss TV". Sie ist aktiv in die Produktion eingebunden und hat bereits beim Schnitt mitgewirkt. Eine eigene Fernsehsendung zu haben, ist also weit mehr als nur vor der Kamera zu stehen – aber die Geissens sind nach wie vor ein eingespieltes Team. Fans dürfen also gespannt sein, was die nächste Staffel bereithält!