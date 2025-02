"Shania Geiss": Krisenstimmung! Umzugs-Drama endet im Familienkrach

Robert (61) und Carmen Geiss (59) haben sich als Unternehmer ein millionenschweres Imperium aufgebaut. Nun scheint ihre jüngste Tochter Shania (20) in ihre Fußstapfen treten zu wollen. In der aktuellen Folge von "Die Geissens" nimmt die 20-Jährige die Herausforderung an, eine luxuriöse Wohnung in Dubai im berühmten Stil der Familie einzurichten. Doch schon nach kurzer Zeit zeigt sich: Ohne eine genaue Planung wird dieses Vorhaben schnell zum Chaos-Projekt.