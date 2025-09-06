Die Geissens: Sie bringen sich erneut in Gefahr!

Die Geissens klangen direkt nach dem Einbruch noch deutlich einsichtiger. "Ich habe gelernt, was es bedeutet, Angst zu haben. Wahre Angst", gestand Carmen damals. Doch offenbar wirkte die Erfahrung nicht nachhaltig genug – denn nun scheint der öffentliche Glamour wieder wichtiger zu sein als die persönliche Sicherheit, nach dem alten Geissens-Prinzip: zeigen, was man hat. Doch spätestens seit dem Überfall schauen nicht mehr nur die Fans hin, sondern auch die potenziellen nächsten Täter. Man kann nur hoffen, dass das nächste Foto aus der Luxusauszeit nicht zum Auslöser für einen neuen Albtraum wird.