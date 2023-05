Die Geissens: So viel verdient die Familie pro Folge!

Auf dem OMR-Festival in Hamburg verriet Robert Geiss nun gegenüber "Bild", wie viel Geld die Familie pro Folge ihrer Dokusoap verdient. "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird mit der familieneigenen Firma "Geiss TV" produziert, verrät Robert. "Wir schicken das fertige Produkt an RTLZWEI", erklärt er weiter. So haben sie selber in der Hand, was gezeigt wird und was nicht. Dennoch können sich die Einnahmen für die RTL-Doku sehen lassen: So soll die Familie ganze 60.000 Euro PRO FOLGE absahnen! Damit können sie sich ihr Luxus-Leben wohl noch seeehr lange erlauben...

