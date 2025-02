"Die Geissens": Yacht-Drama in Dubai! Indigo Star legt ihre Luxusreise lahm

Die Geissens lieben bekanntlich das Leben auf hoher See. Mit ihrer Luxus-Yacht "Indigo Star" haben Robert, Carmen, Shania und Davina schon viele Traumdestinationen bereist und an Bord unvergessliche Partys gefeiert. Doch diesmal läuft nicht alles so, wie geplant: Noch bevor die Millionärsfamilie zum nächsten Abenteuer aufbrechen kann, zwingt ein unerwartetes Problem sie zum Umdenken.