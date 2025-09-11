„Die Verräter”, Staffel 4: Cathy Hummels soll Kandidatin sein

Mit Spannung warten Fans auf die vierte Staffel von „Die Verräter“. Seit 2023 läuft das Format erfolgreich bei RTL und RTL+, moderiert von Sonja Zietlow. Im Frühjahr 2025 feierte die dritte Staffel große Erfolge, nun befindet sich die Fortsetzung bereits in der Produktion. Ein konkreter Starttermin steht zwar noch nicht fest, die Ausstrahlung ist aber für 2026 geplant.