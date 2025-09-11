„Die Verräter”, Staffel 4: Cathy Hummels soll Kandidatin sein
Neue Staffel, neue Namen: Während RTL die Kandidatenliste noch geheim hält, verdichten sich die Gerüchte um Cathy Hummels.
Cathy Hummels soll bei „Die Verräter” dabei sein.
© IMAGO / Sven Simon
Mit Spannung warten Fans auf die vierte Staffel von „Die Verräter“. Seit 2023 läuft das Format erfolgreich bei RTL und RTL+, moderiert von Sonja Zietlow. Im Frühjahr 2025 feierte die dritte Staffel große Erfolge, nun befindet sich die Fortsetzung bereits in der Produktion. Ein konkreter Starttermin steht zwar noch nicht fest, die Ausstrahlung ist aber für 2026 geplant.
„Die Verräter”: Gerüchte um Cathy Hummels
Laut einem Bericht der „Bild“ soll TV-Moderatorin Cathy Hummels (36) zum Cast gehören. Für sie wäre die Teilnahme eine Rückkehr ins Rampenlicht, nachdem sie als Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ ersetzt worden war. In den letzten Monaten hatte sie sich vor allem auf ihre Arbeit als Influencerin konzentriert.
Offiziell bestätigt ist ihre Teilnahme nicht. RTL ließ verlauten: „An Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“ Neben Hummels sollen auch Hardy Krüger jr. (57) und Tine Wittler (52) dabei sein – letztere würde damit sogar ein TV-Comeback feiern.
So funktioniert „Die Verräter“
Das Spielprinzip basiert lose auf dem Gesellschaftsspiel „Werwolf“. 16 Prominente ziehen in ein Schloss und kämpfen um einen Schatz von 50.000 Euro. Zu Beginn bestimmt Sonja Zietlow heimlich die „Verräter“, die ihre Mitspieler täuschen und täglich einen „Loyalen“ aus dem Spiel werfen. Ziel der „Loyalen“ ist es, die Verräter rechtzeitig zu entlarven.
Eine Besonderheit des Formats: In allen bisherigen Staffeln haben am Ende die „Verräter“ gewonnen. Ob sich das in Staffel 4 ändern wird, bleibt spannend.
Cathy Hummels: Neustart im TV?
Für Cathy Hummels könnte die Teilnahme an „Die Verräter“ ein wichtiger Karriereschritt sein. Nach dem Abschied bei „Kampf der Realitystars” würde sie sich hier als Spielerin und Strategin präsentieren – und hätte die Chance, ein neues TV-Image aufzubauen.