Die Wollnys: Haare ab bei Florian Köster

Sylvana Wollnys Partner Florian Köster hat nun zum Rasierer gegriffen und sich seinen geliebten Bart abrasiert. Via Instagram ließ er seine Fans an der Prozedur teilhaben. "Ich habe es gemacht! War echt eine Überwindung", berichtete der Zweifach-Papa. Mit dem Ergebnis konnte sich Flo jedoch nicht so recht anfreunden. "Über zwei Jahre nicht mehr so nackt gewesen", stellte er schockiert fest.