Die Wollnys: Schock-Moment für Silvia! "Im ersten Moment dachte ich, ich traue meinen Augen nicht"

In der aktuellen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist Silvia Wollny außer sich! In der Türkei haben sich die Wollnys mittlerweile ihr zweites Zuhause aufgebaut. Neben ihrem Ferienhaus gibt es jetzt auch eine eigene Boutique mit integriertem Tattoo-Studio, in dem die Familienfreunde Ina und Taskin für das Tätowieren zuständig sein werden. In der neuesten "Die Wollnys"-Ausgabe stand die Eröffnung an - doch damit hätte Silvia wohl nicht gerechnet!