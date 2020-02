Die Wollnys: Wo wohnt die schrecklich große Familie?

In der Reality-TV-Show „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ gewährt uns Mama Silvia mit Freund Harald und ihren zahlreichen Kindern wöchentlich tiefe Einblicke in ihren Familienalltag. Selbst bei ihrem Umzug wurde der XXL-Familienclan aus Nordrhein-Westfalen von einem Filmteam begleitet. Doch wo wohnen die Wollnys eigentlich heute?

Luxus pur: Nach ihrem Auszug in Neuss, wohnen die Wollnys heute auf 800 Quadratmetern in Ratheim

Ob emotionale Geburten, märchenhafte Hochzeiten oder auch die aufreibende Familienfehde mit Ex-Familienoberhaupt Dieter Wollny, ihren Alltag mit allen Höhen und Tiefen teilt die bekannteste Großfamilie Deutschlands mit Vorliebe mit ihren Zuschauern. Manchmal fühlt es sich fast schon so an, als wäre man live vor Ort. Dabei wissen die meisten nicht einmal, wo das Haus steht, in dem es sich Mama Silvia mit ihrem Freund Harald und sieben ihrer elf Kinder gemütlich gemacht hat. Da stellt sich die Frage: Wo wohnen ?

Silvia Wollny: Ihr Zuhause war immer Neuss

Schon seit ihrer Geburt 1965 lebt im schönen Neuss in Nordrhein-Westfalen. Dort ist die Elffach-Mama nicht nur aufgewachsen, sondern bezog auch gemeinsam mit ihrem Ex-Mann das erste gemeinsame Zuhause. Auf 320 Quadratmetern Wohnfläche und drei Etagen konnten sich Sarafina, Estefania und Co. in ihrer Kindheit ordentlich austoben. Doch in den letzten Jahren hat sich in Silvias Leben vieles verändert. Nicht zuletzt die emotionale Trennung von Familienpapa Dieter und der Einzug ihres neuen Freundes Harald Elsenbast stellten das Leben der blonden Powerfrau gehörig auf den Kopf. Auch das anhaltend schlechte Verhältnis zu ihrem Sohn Jeremy-Pascal, mit dem sich die Elffach-Mutter verkracht hat, sorgt nicht gerade für gute Stimmung im Hause Wollny.

In ihrem neuen Zuhause in Ratheim fühlt sich Silvia Wollny heute pudelwohl Foto: RTLzwei

Wo wohnen die Wollnys nach dem Einbruch?

Gerade als sich privat wieder alles eingependelt hatte, sorgte 2018 ein Einbruch in das gemütliche Familienheim der Wollnys für Unmut und Angst. Danach war nichts mehr wie vorher: "Hier war irgendjemand drin gewesen, der hat in deinem privaten Leben rumgepfuscht. Ok, wir geben genug von unserem privaten Leben preis, aber dieses Gefühl ist ätzend. Du fühlst dich selber gar nicht mehr wohl." Die Konsequenz: Die Wollny-Familie ließ das geliebte Zuhause hinter sich und wagte nach einem Umzug den Neuanfang in Ratheim bei Hückelhoven. Statt in einem Reihenhaus machten es sich Silvia Wollny, Harald und die Kinder diesmal auf sage und schreibe 800 Quadratmeter Fläche in einem ehemaligen Hotel gemütlich. Wer sich so einen Palast gönnen kann, der scheint jedenfall keine finanziellen Sorgen zu haben. Kein Wunder, denn neben "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", feiert Silvia seit 2016 auch mit der Kochsendung "Lecker Schmecker Wollny" große -Erfolge.

Sylvana & Sarafina Wollny: Zwei Wollny-Kinder gehen eigene Wege

Trotz aller Freude birgt der Neuanfang in Ratheim gleich zwei herzzerreißende Abschiede. Sowohl Sylvana als auch Sarafina kehren ihrer Familie zukünftig den Rücken zu. Mittlerweile sind die beiden Blondinen 29 und 25 Jahre alt und wollen mit ihren Partnern und Kindern ein eigenes Leben fernab ihrer Großfamilie beginnen. „Wir sind die ersten, die jetzt wegziehen. Wir haben viel erlebt, Gutes wie Schlechtes, und ich denke, jetzt wird es Zeit für einen Neustart. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht“ verriet Sylvana nach dem Auszug.

Sylvana, Flo und Tochter Celina-Sophie wohnen heute in einem eigenen Haus Foto: RTLzwei

Auch ihre jüngere Schwester Sarafina möchte zukünftig auf eigenen Beinen stehen. Nach ihrer Märchenhochzeit mit Ehemann Peter Heck arbeitet die Social Media Expertin fleißig am Nachwuchs, dafür musste natürlich eine eigene Bude mitsamt Kinderzimmer her. Doch auch Mama Silvia kann aufatmen, denn die Häuser ihrer ältesten Mädels liegen in Ratheim direkt um die Ecke. So wird die Powerfrau aus Neuss ihre geliebten Enkelkinder sicherlich des Öfteren zu Gesicht bekommen.

