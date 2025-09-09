Diego Pooth: Überraschender Schritt! Erst Dubai-Pläne, jetzt DAS

Und die begleiten Diego Pooth nun schon seit vielen Wochen dabei, wie er sich in dieser neuen Welt aus TV-Shows und Red Carpet Events zurechtfindet. Und tatsächlich schlägt sich das Golf-Talent ziemlich gut. Zuletzt konnte er das am Wochenende in der Show „Schlag den Star” unter Beweis stellen, an der er gemeinsam mit seiner Mutter teilnahm. Und im Winter steht dann die „Let’s Dance”-Tour an, bei der er mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (38) tanzen wird.