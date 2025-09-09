Diego Pooth: Überraschender Schritt! Erst Dubai-Pläne, jetzt DAS
Diego Pooth geht neue Wege und sorgt mit seinem neuesten Social-Media-Beitrag jetzt für ziemlich viel Aufsehen.
Diego Pooth hat sich ein Tattoo stechen lassen.
© Imago/ Future Image
Diego Pooth (21) hat aufregende Monate hinter sich. Den Sohn von Verona Pooth (57) hatten vor seiner Teilnahme bei „Let’s Dance” eher wenige Leute auf dem Schirm, doch seit seinem Sieg im Mai hat das Model jede Menge Fans dazugewonnen.
Diego Pooth zieht es nach Dubai
Und die begleiten Diego Pooth nun schon seit vielen Wochen dabei, wie er sich in dieser neuen Welt aus TV-Shows und Red Carpet Events zurechtfindet. Und tatsächlich schlägt sich das Golf-Talent ziemlich gut. Zuletzt konnte er das am Wochenende in der Show „Schlag den Star” unter Beweis stellen, an der er gemeinsam mit seiner Mutter teilnahm. Und im Winter steht dann die „Let’s Dance”-Tour an, bei der er mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (38) tanzen wird.
Neben dem TV-Geschäft will sich Diego aber auch eine berufliche Zukunft außerhalb der Öffentlichkeit aufbauen und versucht deshalb, in der Immobilienbranche Fuß zu fassen. Anfang der Woche ging es für ihn nach Dubai, wo er nicht nur seine dorthin ausgewanderte Familie wiedersieht, sondern auch ein Praktikum bei einer Immobilienagentur absolviert. In seiner Instagram-Story nimmt der Promi-Sohn seine Follower:innen mit an seinem ersten Tag und verspricht, in den kommenden Wochen weitere Einblicke zu geben.
Auffälliges Tattoo vor seinem Geburtstag
Bei Diego, der in dieser Woche 22 Jahre alt wird, ist gerade also sehr viel los. Und kurz vor seinem neuen Lebensjahr wagt der Nachwuchstänzer einen weiteren radikalen Schritt: In Berlin hat sich Diego ein riesiges Tattoo auf seine Rippen stechen lassen. Das Kunstwerk zeigt einen Engel mit geschlossenen Augen. Sie seien „super glücklich” mit dem Ergebnis, schreibt Tätowierer Min Yoo zu einem Video, das den Prozess der Entstehung zeigt.
Welche Bedeutung hinter dem besonderen Tattoo steckt, das hat Diego Pooth noch nicht verraten. Aber vielleicht bringt der TV-Star ja schon bald Licht ins Dunkel.