Dieter Bohlen: Er bricht endlich sein Schweigen

Laut der "Bild"-Zeitung soll Dieter Bohlen am 8. August 2022 bei dem Festival "Lieblingslieder" in der Rheinaue Bonn auftreten. Dort soll er mit seinen "Modern Talking"-Liedern auftreten. Das Konzert steht unter dem Motto "Deutschlands größtes Ohrwurm-Spektakel". Auch zahlreiche weitere Stars sind dort anwesend - dazu zählen beispielsweise Vanessa Mai, Giovanni Zarrella und Beatrice Egli. Das scheint aber nicht das einzige Projekt von Dieter Bohlen zu sein. Denn Pietro Lombardi hatte kürzlich ausgeplaudert, dass die beiden wohl etwas zusammen planen: "Vielleicht kommt aber trotzdem mal was von Dieter und mir – wir reden sehr viel", verriet er in einer Insta-Story.