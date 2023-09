Dieter Bohlen: Kehrtwende! Jetzt wird alles anders

Eigentlich wollte Maurice Cassian als "YouTube"-Star durchstarten. Im jungen Alter von 12 Jahren verpasste er sich den Künstlernamen "Cassz" und präsentierte sein Talent für Comedy auf der Video-Plattform. Rund drei Jahre später versuchte der Spross von Dieter Bohlen sein Glück als Influencer auf der Social Media Plattform "Instagram" zu finden. Rund 12.000 Follower hatte er auf seinem Account und versuchte öffentlich Werbepartner zu akquirieren.

Doch damit ist nun Schluss! Denn der Sohn von Dieter Bohlen und Estefania Heidemanns macht jetzt ernst! Seit Juni ist er offizielles Mitglied bei der CDU und engagiert sich für die Politik. Ein überraschender Karriere-Wechsel! Auf seinem "LinkedIn"-Profil will Maurice Cassian zeigen, was er drauf hat und schreibt über sich selbst: "Ich fühle mich in einem schnelllebigen Umfeld wohl, in dem Innovation und Kreativität geschätzt werden (...). Zu meinen Stärken gehören meine Sprachkenntnisse in Englisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch, Teamführung und Management. (...) Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln."

Als wäre das noch nicht genug, wurde nun von "BILD" enthüllt, dass der 18-jährige Sohn von Dieter Bohlen für seine Karriere nun sogar nach New York gezogen ist. Dort soll Maurice bei der Zeitschrift "Revista Gente" arbeiten. Ein echter Karriere-Hammer in den USA!