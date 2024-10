Dieter Bohlen: "Prominent Getrennt"-Star bei "DSDS"! So reagiert der Poptitan

Doch Dieter Bohlen bleibt kritisch. Er merkt an, dass Luisa zwar in den tieferen Tönen solide singe, jedoch in den höheren Lagen stark schwächele. "Die Wahrheit ist, dass du in den Tiefen okay singst, aber auch nicht besonders, und in den Höhen völlig abkackst. Da war kein Ton richtig und du bist keine tolle Sängerin" urteilt er unverblümt. Zudem stellt er fest, dass sie kein natürliches Gesangstalent habe. Dennoch reicht es für Luisa: Mit drei "Ja"-Stimmen zieht sie in den Recall ein. Ob sie es schafft, Dieter Bohlen doch noch von sich zu überzeugen und sich den Titel "Superstar 2024" zu sichern, bleibt spannend.