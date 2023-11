Dilara Kruse: Promi-BB als Sprungbrett? "Bin nicht nur eine Spielerfrau!"

Am meisten freue sie sich in der Show auf Ron Bielecki: "Weil ich ihn von früher kenne. Ich kenne ihn noch ganz anders als er jetzt ist", schmunzelt die gebürtige Berlinerin.

Bei Promi Big Brother hat Dilara eine klare Mission: "Ich will den Leuten zeigen, dass ich nicht nur eine Spielerfrau bin, ich bin Dilara. Entweder ihr mögt mich oder ihr mögt mich nicht!"

Dilara Kruse ist seit Dezember 2021 mit dem Fußballer Max Kruse verheiratet, den sie bei ihrer Arbeit in einer Shisha-Bar kennenlernte. Zusammen lebt das Paar in Berlin und betreibt seit 2022 seinen eigenen Youtube-Kanal "Die Kruses", auf dem es Einblick in sein Privatleben gibt. Auch mit eigenen Instagram-Account ist die 32-Jährige als Influencerin unterwegs und hat inzwischen über 61.000 Follower.