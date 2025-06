"Direkt ins Bett bekommen": Diese Szenen sorgen bei "Die Bachelors" für Aufsehen

Das Abenteuer "Die Bachelors" nimmt an Fahrt auf! Kaum haben sich Felix Stein und Martin Braun den Damen vorgestellt, geht es auch schon an die ersten Einzeldates – und die sorgen in Folge 2 direkt für ein Wirrwarr. Während bei einem Paar die Funken sprühen, gibt es bei dem anderen schon die erste Ansage. Und zwei Kandidatinnen müssen bereits ihre Koffer packen ...