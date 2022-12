Dominik Stuckmann & Anna Rossow: Nach Umzug - schon bald zu dritt?

In der diesjährigen Staffel "Der Bachelor" hat es bei Rosenverteiler Dominik Stuckmann und Kandidatin Anna Rossow heftig gefunkt. Seit dem Finale der Show sind die beiden quasi unzertrennlich. Nun haben sie einen weiteren großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt - sie sind umgezogen. Nachdem es ihnen in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung nicht gefiel, musste etwas Neues her. Jetzt scheinen sie endlich happy zu sein. So happy, das Anna bereits neue große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft hat.