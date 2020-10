Der frühe Knastaufenthalt rüttelte Francis Hage wach. Der Hanseat wanderte 2000 an die sonnenverwöhnte Costa Brava aus und wagte in Lloret de Mar einen Neuanfang als Türsteher und Reiseleiter für Partytouristen. Spätestens seit der Eröffnung seiner Bar „I love Don Francis“ steckt er wieder mittendrin im Nachtleben. Seine stimmungsvollen Auftritte im weißen Frottee-Bademantel sind in Lloret de Mar längst legendär. Doch all das würde nicht funktionieren, wenn Don Francis nicht seine treue und zuverlässige Tänzerin und Assistentin Tanja an seiner Seite hätte. Mit ihr verbringt er beinah mehr Zeit als mit seiner Ehefrau!