„Goodbye Deutschland“: So sexy ist die kleine Ashley Betz heute

Sechs Jahre später sieht die Welt trotzdem schon völlig anders aus. Nach ihrem Schulabschluss, den Ashley Betz mit einem glatten Einser-Schnitt absolvierte, standen große Veränderungen vor der Tür. Die Auswanderer-Tochter begann ein Studium in Chemie an der 400 Kilometer entfernten Universität in Boca Raton. Ihr großzügiges Mädchenzimmer im Elternhaus tauschte Ashley gegen ein 10-Quadratmeter kleines WG-Zimmer – inklusive streitsüchtiger Mitbewohnerin. Doch Ashley Betz besticht heute nicht nur mit ihrem Intellekt, sondern auch mit ihrem Aussehen. Mit ihrer langen brünetten Mähne, der schlanken Figur und dem hübschen Lächeln ist aus dem unglücklichen, kleinen Mädchen eine erwachsene Schönheit geworden. Die guten Gene hat Ashley Betz wohl von ihrer Mama Nicole geerbt.