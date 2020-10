„Goodbye Deutschland“: Sind Michaela Vollmer & Edward noch ein Paar?

Fünf glückliche Monate erlebte das ungleiche Paar in Ghana, bevor erste Probleme aufkamen. Die Suche nach einer gemeinsamen Bleibe in der riesigen Metropole Accra gestaltete sich schwieriger als gedacht, denn Edward steuerte kein eigenes Geld bei. Immer wieder versprach der junge Afrikaner bald Geld heranzuschaffen, doch Michaela wurde immer skeptischer. Ihre eigene Rente von gerade einmal 820 Euro für die Liebe aufs Spiel zu setzen, kam für die 48-Jährige anfangs nicht in Frage. Ihre Ängste und Sorgen warf Michaela am Ende trotzdem über Bord und bezog mit Edward eine neue Bleibe in Accra.