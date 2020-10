Goodbye Deutschland: So geht es Kathrin & Thommy Mermi-Schmelz heute

Thommy Mermi-Schmelz und seine Frau Kathrin gehören zu den Stars der ersten Stunde bei „Goodbye Deutschland“. Als sich die zwei Auswanderer 2007 ins ferne Brasilien begaben, eröffneten sie eine coole Strandbar. Doch allzu lange hielten es die kältegewohnten Deutschen an der sonnenverwöhnten Copacabana nicht aus, so folgte vor zwei Jahren der Umzug nach Mallorca. Seither arbeiten Thommy und Kathrin den Großteil des Jahres in der Gastronomie im Kartoffelhaus. Doch wenn die Insel in den Winterschlaf verfällt, tauschen die beiden ihr Strandleben auf Mallorca gegen die Schneepiste in Österreich.