Charlie und die Schokoladenfabrik: Was macht Freddie Highmore heute?

Spätestens seit Freddie Highmore 2018 für den Golden Globe nominiert wurde, hat sich der Londoner einen Platz in der obersten Liga Hollywoods gesichert. Doch die Schauspielerei ist bei weitem nicht sein einzige Talent, denn auch Sprachen liegen ihm im Blut. Freddie Highmore spricht heute nicht nur fließend Französisch, sondern studierte auch Spanisch und Arabisch an der renommierten University of Cambridge. Nicht nur beruflich, sondern auch in der Liebe läuft es bei dem 28-Jährigen rund. Nach einem kurzweiligen Liebesabenteuer mit Kinderstar Dakota Fanning ist Freddie Highmore seit 2016 mit seiner Kollegin Abigail Breslin liiert. Wer weiß, ob wir uns schon bald über einen niedlichen Freddie Highmore in Baby-Format freuen können.

